Появились подобности о напавшем на губернатора Мурманской области
Мужчина, задержанный за нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, ранее был судим за причинение легкого вреда здоровью. Об этом сообщил Следственный комитет России.
Совершивший нападение на чиновника ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК России за причинение легких телесных повреждений, уточняет RT.
Местный житель, знавший мужчину, рассказал RT об инциденте:
«Он бригадир путейных рабочих. Знаю его коллег. Пару лет назад он порезал ножом одного из них. С тех пор с ним боялись работать».
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение в живот после встречи в Апатитах с местными жителями. Инцидент произошел в четверг, 4 апреля, на выходе из ДК «Строитель». После нападения Чибис был прооперирован. Нападавшего задержали на месте, он был ранен в ногу.
Напавшего на Чибиса лишили водительских прав
В СК России отметили, что нападавшему оказали медпомощь, его допросили следователи.
«Мужчина пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, изучая в том числе круг общения подозреваемого, содержимое его телефона и других электронных носителей. Также по делу назначен ряд экспертиз, в том числе психиатрическая.