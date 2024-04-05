Два дрона-камикадзе атаковали жилые дома в Курской области

Два дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью атаковали жилые дома в селе Коровяковка Глушковского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

© Телеграм-канал «Роман Старовойт»

Он отметил, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

«Повреждены четыре личных автомобиля и четыре домовладения: пробиты крыши, посечены окна, фасады и заборы, разрушены хозпостройки», — написал губернатор.

Старовойт отметил, что власти окажут необходимую помощь собственникам имущества.

До этого министерство обороны России сообщило, что силами противовоздушной обороны (ПВО) ночью 5 апреля были пресечены попытки Украины совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

По данным российского оборонного ведомства, всего было сбито 53 беспилотника, 44 из которых в Ростовской области, шесть — в Краснодарском крае и по одному в Саратовской, Курской и Белгородской областях.