В СК заявили о фото с украинской символикой в телефонах террористов из «Крокуса»

Следователи получили данные из мобильных телефонов фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Как рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко, эта информация может указывать на украинский след в теракте.

Утром 24 февраля 2024 года, в годовщину начала СВО, один из фигурантов дела по заданию куратора нашел на сайтах скриншоты изображений входов в «Крокус», а также подъездных путей к зданию, и отправил их куратору.

«Все это обвиняемый подтвердил в своих показаниях», - подчеркнула Петренко.

Кроме того, в его телефоне нашли снимки людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов и фото украинской почтовой марки с нецензурным жестом.

«Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», - заявила Петренко.

Она добавила, что СК продолжает комплекс следственных действий и оперативных мероприятий для проверки украинских спецслужб на причастность к теракту.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Террористы расстреливали людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар в здании.

По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, ранения и различные травмы получили более 550 человек.

Четверо исполнителей теракта арестованы. Также суд арестовал их предполагаемых сообщников.