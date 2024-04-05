Следственный комитет установил связь между терактом в «Крокусе» и проведением СВО

Следственный комитет России установил связь между терактом в «Крокус Сити Холле» и проведением спецоперации на Украине. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, место нападение было выбрано террористами по наводке куратора. 24 февраля, в день второй годовщины начала спецоперации на Украине, один из обвиняемых отправил куратору изображения из интернета, на которых видны входы в «Крокус Сити Холл» и подъездные пути к нему.

Кроме того, в телефоне одного из обвиняемых были обнаружены снимки людей в камуфлированной форме с флагом Украины на фоне разрушенных домов и изображение украинской почтовой марки с нецензурным жестом.

— Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции, — следует из публикации в Telegram-канале ведомства.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев также сообщил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам. Он подчеркнул необходимость оперативного установления заказчика и спонсора нападения на концертный зал. По его словам, украинские власти не являются самостоятельными и полностью контролируются Соединенными Штатами Америки.