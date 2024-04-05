Губернатор Чибис пришел в себя после операции

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после операции сообщил, что пришел в себя.

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— Пришел в себя после операции. Огромное спасибо нашим врачам, которые спасли, сделали все быстро, четко и правильно. (…) Сейчас буду восстанавливаться и дальше в бой, только вперед, — сказал он.

Накануне на губернатора Мурманской области мужчина напал с ножом и ранил его в живот после встречи с жителями в Апатитах. Вооруженное нападение произошло вечером на выходе из здания ДК «Строитель».

По предварительной информации, это местный житель, который ранее привлекался к административной ответственности, но не состоящий в ПНД, хотя в своих показаниях он якобы назвал мотивом нападения на Чибиса некий «голос в голове».

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал расследование покушения на убийство в центральный аппарат СК.