Прекращено производство по одному фигуранту дела об иконах со взрывчаткой с Украины

Производство по одному из фигурантов дела о провозе с Украины в Россию православных икон, начиненных взрывчаткой, — Хочбару Джамалову — прекращено. Об этом сообщило РИА Новости.

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При этом число фигурантов до этого официально не называли. При этом известно о втором фигуранте Дмитрии Гратии, у которого есть как гражданство России, так и гражданство иностранного государства.

В начале апреля стало известно, что сотрудники ФСБ нашли в автомобиле, который пытался пересечь участок латвийско-российской границы, православные иконы и церковную утварь со взрывчаткой иностранного производства. Сотрудник МВД Дмитрий Белоцерковский заявил, что количества изъятого гексогена хватило бы, чтобы подорвать пятиэтажный жилой дом. Предполагается, что контрабанду хотели доставить в Москву с Украины через европейские страны.