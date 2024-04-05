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ВС РФ пресекли попытку террористической атаки на Ейский район Краснодарского края

Вооруженные силы РФ пресекли попытку террористической атаки на Ейский район Краснодарского края. Разрушений на территории нет.

В Краснодарском крае предотвратили атаку на Ейский район
© РИА Новости

Об этом сообщил глава района Роман Бублик в своем Telegram-канале.

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"По социальным сетям прошел ряд сообщений о вспышках в небе, могу заверить - Ейский район и Краснодарский край под надежной защитой. Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района. Никаких разрушений на нашей территории нет", - написал он.
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