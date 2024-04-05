В Краснодарском крае предотвратили атаку на Ейский район

Вооруженные силы РФ пресекли попытку террористической атаки на Ейский район Краснодарского края. Разрушений на территории нет.

Об этом сообщил глава района Роман Бублик в своем Telegram-канале.

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