Полиция в Приморье раскрыла убийство пяти человек 30-летней давности

В Приморье раскрыли убийство, совершенное 30 лет назад. Пять человек, включая троих детей, были убиты за квартиру.

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Полиция в Приморье раскрыла убийство семьи из пяти человек, совершенное в 1994 году. По версии следствия, погибшая семья намеревалась продать квартиру. Двое подозреваемых, притворившись покупателями, вошли в доверие к продавцам, и отец семейства сам пустил их на свою кухню. После этого злоумышленники застрелили мужчину, убили его 26-летнюю супругу, а также девочку в возрасте семи лет и двух мальчиков двух лет и одного года. Тела были вывезены и сокрыты.

Квартира после этого была оформлена на подставное лицо, ее обменяли на автомобиль Toyota Surf. Впоследствии машину хотели продать в Новосибирске, но во время перегона в город автомобиль попал в аварию, его продали за 300 долларов.

Как передает "Ъ", на подозреваемых вышли при анализе регистрационных сделок с имуществом пропавшей семьи. Двух подозреваемых задержали. Они сознались в совершении преступления.