Стали известны детали проведенной главе Мурманской области операции

Глава Министерства здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев заявил, что губернатору Андрею Чибису провели лапаротомию. Он добавил, что в настоящее время состояние главы региона оценивается как тяжелое. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Мурманской области.

«Состояние тяжелое, стабильное, помощь медицинская в необходимом объёме оказана. Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз», — высказался Панычев.

Бастрыкин поставил на контроль ход расследования нападения на Чибиса

Ранее выяснилось, что напавший с ножом на Андрея Чибиса Александр Быданов несколько лет назад участвовал в поножовщине. После случившегося с ним «боялись работать», рассказал его знакомый.

Глава Мурманской области Андрей Чибис был ранен 4 апреля во время встречи с жителями Апатитов. На него напал 42-летний россиянин Александр Быданов.