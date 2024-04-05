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Бастрыкин поставил на контроль ход расследования нападения на Чибиса

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщает Telegram-канал "Следком".

Бастрыкин поставил на контроль ход расследования нападения на Чибиса
© Григорий Сысоев/РИА Новости

На губернатора совершил нападение 42-летний Александр Быданов. Он ударил Чибиса ножом в живет после встречи главы региона с местными жителями в ДК "Строитель" в Апатитах. После нападения чиновник самостоятельно дошел до автомобиля. В настоящее время он находится в городской больнице, его готовят к операции. СК начал расследование происшествия. Быданов объяснил свой поступок голосом в голове. При задержании его ранили в ногу. Он находится в больнице.

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Андрей Чибис
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