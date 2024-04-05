Главврач: состояние Чибиса тяжелое, он находится в реанимации

Главврач: состояние Чибиса тяжёлое, он находится в реанимации
Главврач Апатитско-Кировской больницы заявил, что состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения тяжёлое, он находится в реанимации.
Об этом информирует РИА Новости.
«Ему сильно повезло, что не была задета аорта», — сказал медик.
Напавший на губернатора Мурманской области объяснил свой поступок
Ранее сообщалось, что Чибиса оперируют после нападения с ножом.
Вечером 4 апреля на Андрея Чибиса было совершено нападение с ножом.