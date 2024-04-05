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Главврач: состояние Чибиса тяжёлое, он находится в реанимации

Главврач Апатитско-Кировской больницы заявил, что состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения тяжёлое, он находится в реанимации.

Главврач: состояние Чибиса тяжелое, он находится в реанимации
© РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Ему сильно повезло, что не была задета аорта», — сказал медик.

Напавший на губернатора Мурманской области объяснил свой поступок

Ранее сообщалось, что Чибиса оперируют после нападения с ножом.

Вечером 4 апреля на Андрея Чибиса было совершено нападение с ножом.

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Андрей Чибис
Мурманская Область