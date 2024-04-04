На губернатора Мурманской области совершено покушение

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение в живот после встречи в Апатитах с местными жителями, пишет РИА «Новости».

Инцидент произошел в четверг, 4 апреля, на выходе из ДК «Строитель». После нападения Чибис самостоятельно дошел до машины.

«На губернатора совершено вооруженное нападение. Ему нанесли ножевое ранение в живот. Нападавший задержан. Губернатор экстренно госпитализирован, на момент госпитализации находился в сознании, сам дошел до машины. Держится очень мужественно», — отметили в пресс-службе главы региона.

В пресс-службе сообщили, что личность нападавшего и его мотивы устанавливаются.

В настоящее время Андрей Чибис находится в операционной Апатитско-Кировской центральной городской больницы.

Какие-либо подробности о состоянии его здоровья в настоящее время не приводятся.

Источник в правоохранительных органах сообщил позже, что нападавшего зовут Александр Быданов, ему 42 года. На допросе в полиции он признался, что «совершить преступление ему сказал голос в голове».

Журналисты заметили, что при задержании росгвардейцы ранили Быданова в ногу.