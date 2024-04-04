Молния ударила в Статую Свободы в Нью-Йорке

Сильный разряд молнии поразил Статую Свободы в Нью-Йорке. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления парков города.

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На кадрах, появившихся в соцсетях, молния с розовым оттенком бьет в самую верхнюю точку статуи — оконечность факела, зажатого в вытянутой руке скульптуры.

«Молнии попадают в статую много-много раз за год. Она очень хорошо заземлена — 4 кабеля. Так что в нее постоянно попадает, это не наносит ей вреда», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве заметили, что в момент удара в статуе не было экскурсий. Вместе с тем, даже если бы люди были в ней, они бы не пострадали, констатировали в управлении.