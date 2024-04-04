Вросло число погибших при землетрясении на Тайване

Число жертв землетрясения на Тайване возросло до 10. Об этом сообщили местные власти.

© Mir24.TV

Как рассказал представитель поисковой команды, 4 апреля спасательные работы были сосредоточены в районе парка Тароко. Там удалось спасти около 150 человек, оказавшихся под завалами.

В настоящее время количество пострадавших составляет 1067 человек. Еще 660 человек до сих пор ожидают помощи, а 38 еще не найдены.

Землетрясение магнитудой до 7,7 произошло на Тайване в среду утром. Оно стало сильнейшим за последние 25 лет. За основным толчком произошло до 60 повторных. Катаклизм вызвал цунами небольшой высоты.