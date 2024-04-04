Мужчина пытался вытолкнуть девушку из кабинки канатной дороги в Сочи

Сочинские полицейские организовали проверку после публикации в социальных сетях видеоролика, на котором охранники на курорте «Роза Хутор» якобы пытаются вытолкнуть девушку из кабинки на канатной дороге. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.

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— Полиция выясняет обстоятельства инцидента в Красной поляне, — передает официальный Telegram-канал регионального ведомства.

Кадры самого инцидента появились в Telegram-канале «Сочи 1». На кадрах некий мужчина пытается за ногу вытащить девушку из кабинки канатной дороги. Как указывается в тексте публикации, девушку якобы попытались вытолкнуть охранники курорта комплекса из-за «фальшивого» ски-пасса.

Другое нападение случилось уже в столице 13 марта. Молодой человек познакомился с девушкой и предложил проводить ее до дома, а после отказа напал с ножом. Злоумышленника задержали пассажиры метро и передали стражам порядка. Преступление попало на видео.