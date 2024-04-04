Полиция остановила в Москве Mercedes с арсеналом огнестрельного оружия

Правоохранители остановили на западе столицы автомобиль Mercedes, в котором находился арсенал огнестрельного оружия. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полиции.

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Примечательно, что все оружие было зарегистрировано в соответствии с законом, в связи с чем лица, находящиеся в иномарке, были отпущены.

— При проверке находящиеся в автомобиле граждане сказали полицейским, что имеют в автомобиле огнестрельное оружие, зарегистрированное на их имена. Все предусмотренные законом документы на автотранспортное средство и разрешения на оружие полицейским были предъявлены в полном объеме, — рассказал собеседник агентства.

В конце февраля сотрудники Росгвардии задержали москвича, который размахивал автоматом Калашникова на Минусинской улице. Как позднее объяснил сам задержанный, у него произошел конфликт с другим водителем из-за парковочного места. Росгвардейцы также нашли в машине задержанного пистолет марки ТТ.