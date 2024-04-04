На суде запретили показывать сердечки

На суде по избранию меры пресечения журналистке Антонине Фаворской (Кравцовой) запретили показывать руками сердечки, сообщила сотрудница газеты «Собеседник» Елена Мильчановска. Она опубликовала репортаж о заседании в Басманном районном суде города Москвы 29 марта. По ее словам, пристав запретил здороваться с Фаворской, аплодировать ей и издавать любые звуки под угрозой выдворения из зала заседания.

Сердечки вне закона! Это будет расценено как тайный знак экстремистского сообщества, — ответил он на вопрос, можно ли сложить фигуру руками.

Саму Фаворскую отправили в СИЗО до 29 мая. Против нее возбуждено уголовное дело за участие в экстремистском сообществе. Бывший пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) на своей странице в Twitter (X) назвала обвинения в адрес Фаворской ложными. По ее словам, журналистка ничего не публиковала в ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Фаворскую задержали в ночь на 28 марта на выходе из спецприемника «Сахарово», где она отбывала административный арест, назначенный ей судом по статье о неповиновении полиции. Это случилось 17 марта, когда она снимала могилу Навального.

Девушка освещала суды над ним, а также сняла последнее видео с политиком на заседании 15 февраля. Она также написала репортаж из поселка Харп за полярным кругом, где находится колония, в которую этапировали оппозиционера.