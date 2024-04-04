Названа дата рассмотрения жалобы одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Мосгорсуд 15 апреля рассмотрит жалобу на арест Алишера Касимова по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Рассмотрение дела запланировано на 13:15 по мск.

29 марта Алишер Касимов третьим из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест. До этого апелляции подали Исроил Исломов и его сын Аминчон.

3 апреля адвокат Аминчона Исломова Залина Есенова заявила, что ее подзащитный полностью не признает вину и говорит, что не имеет отношения к преступлению.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, вооруженные автоматами, открыли огонь по посетителям на входе, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В ходе теракта преступники подожгли здание с помощью бензина, в результате концертный зал полностью сгорел.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области, на следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.