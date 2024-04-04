Посольство Японии в Москве подтвердило смерть гендиректора Yamaha Music

Посольство Японии в Москве подтвердило факт смерти генерального директора компании Yamaha Music Аоки Дзюна. Об этом стало известно в четверг, 4 апреля.

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— Посольству известно о факте смерти гражданина Японии. Относительно прочей информации хотели бы воздержаться от комментариев по этическим соображениям, поскольку это касается семьи, понесшей утрату, — сообщили ТАСС в диппредставительстве, отвечая на соответствующий вопрос.

Несколькими часами ранее сообщалось, что Аоки Дзюн был найден мертвым в здании на Кутузовском проспекте. По версии некоторых СМИ, 55-летний японец на протяжении нескольких суток не выходил на связь, из-за этого знакомые приняли решение обратиться в правоохранительные органы. Тело члена попечительского совета Московской консерватории было найдено еще в минувший вторник. Предварительной причиной смерти Дзюна стал диагноз «острая сердечная недостаточность».

Нынешним главой корпорации Yamaha Music является Такуя Наката, который пришел на работу в компанию больше 30 лет назад.