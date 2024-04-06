В сгоревшем «Крокусе» приступили к проведению пожарной экспертизы

В настоящее время в сгоревшем в результате теракта «Крокус Сити Холле» проводится пожарная экспертиза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Crocus Group.

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По словам представителя компании, всеми вопросами, связанными с проверкой здания концертного зала на огнеустойчивость, занимается Следственный комитет РФ. В Crocus Group также подчеркнули, что материалы, с использованием которых строился «Крокус», соответствуют всем стандартам качества.

Ранее сообщалось, что часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка, в «Крокус Сити Холле» не сработала после возникновения пожара. Это следует из опросов потерпевших.