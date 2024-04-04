В МВД подтвердили увольнение начальника ОВД Коммунарки

Начальника ОВД Коммунарки отстранили от должности, в отношении его коллеги проводится служебная проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в четверг, 4 апреля.

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— В отношении действующего сотрудника проводится служебная проверка, он отстранен от исполнения обязанностей. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, — рассказали в ведомстве.

Бывшего начальника ОВД Коммунарки и старшего инспектора по вопросам миграции задержали 3 апреля. По версии следствия, стражи порядка вместе с подельниками создали группу и брали деньги за фиктивную постановку иностранцев на учет. Предварительно, незаконной услугой воспользовались более тысячи человек.