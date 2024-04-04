Подростки с пистолетом ограбили сверстника-миллионера в Санкт-Петербурге

Девятиклассник из Санкт-Петербурга стал жертвой нападения ровесников, силой заставивших его отдать более миллиона рублей.

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Вечером 27 марта девятиклассник находился около своего дома на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Неожиданно к нему подошли люди в балаклавах, силой усадили в автомобиль и, угрожая пистолетом, заставили подростка перевести 1 050 000 рублей с аккаунта на сайте букмекерской конторы на чужой криптокошелек.

Сразу после пострадавшего отпустили домой. Юноша смог отменить перевод крупной суммы и обратился к матерью за помощью. Та заявила об инциденте в полицию.

Правоохранители задержали троих злоумышленников – двух школьников 15-ти лет и одного 17-ти. В содеянном сознается только один из них.

Как сообщает "Фонтанка.Ру", двое фигурантов заключены под стражу до 30 апреля.