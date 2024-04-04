ФСБ изъяла у двух россиян оружие и боеприпасы и задержала их

В Сахалинской области сотрудники ФСБ изъяли у двух местных жителей три единицы гладкоствольного огнестрельного оружия, 307 боеприпасов различного калибра, килограмм пороха, два охотничьих ружья и комплектующие детали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

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Мужчин задержали. В отношении них следователи возбудили уголовные дела по статьям 222.1 («Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ») и 222 («Незаконные приобретение и хранение оружия») УК РФ.

Ранее суд приговорил звезду первой в России лиги кулачных боев Hardcore Fighting Сиражудина Муртазалиева к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Спортсмена признали виновным по статье 222 УК РФ.