Сожитель женщины из Татарстана надругался над ее 12-летней дочерью

Мужчина из села Ерыклы в Татарстане совершил действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки – дочери своей сожительницы.

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Инцидент произошел в период с ноября по декабрь 2022 года в селе Ерыклы Татарстана. К женщине, которая проживала с сожителем, пришла в гости ее 12-летняя дочь, которая после развода родителей осталась жить с отцом.

Мужчина начал домогаться школьницы, потребовал, чтобы она прикасалась к его половому органу, после чего вынудил девочку заняться оральным сексом.

Отец пострадавшей подал заявление в полицию 2 апреля 2024 года, сожителя ее матери задержали 3 апреля. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.