В Петербурге арестовали напавших на школьника-миллионера подростков

Суд в Санкт-Петербурге арестовал двух из трех подростков, которые напали и ограбили ученика девятого класса, узнав, что он выиграл миллион рублей на ставках на спорт, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона. Третьему фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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Как отмечается, подросткам предъявлено обвинение в разбое в особо крупном размере. Под стражей 15-летний девятиклассник и 17-летняя одиннадцатиклассница проведут до 30 мая. Третьему подозреваемому тоже 15 лет.

Инцидент произошел вечером 27 марта. Трое в балаклавах усадили его в припаркованный неподалеку автомобиль, напугали пистолетом и потребовали перевести всю сумму выигрыша на сторонний криптокошелек. После мать пострадавшего оспорила перевод и вернула деньги.

Московских подростков задержали за избиение школьников и массовые драки

Ранее в Рощино Ленинградской области 13-летний школьник получил травму головы после встречи с незнакомцем, вооруженным молотком. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы. Отец пострадавшего обратился в полицию, которая начала расследование и розыск подозреваемого, выясняются детали инцидента.