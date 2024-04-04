Количество пострадавших из-за непогоды в Москве увеличилось

К утру четверга, 4 апреля, количество пострадавших в непогоду в Москве выросло до 17 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Собеседник агентства уточнил, что в число пострадавших входят двое детей.

Вечером 3 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за непогоды в столице погибли два человека, а 15 человек получили различные травмы.

В течение дня в городе были перепады температуры и ветер с порывами более 21 метра в секунду.

Собянин подчеркивал, что власти своевременно оповестили людей, оперативно закрыли крупные городские парки и другие общественные места.