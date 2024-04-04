Мужчина домогался 13-летней девочки в автобусе в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина приставал к школьнице. Мать пострадавшей обратилась в полицию.

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Инцидент произошел в рейсовом автобусе, который шел от станции метро "Беговая" до "Лахта Центра". Там мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки.

Уточняется, что в том числе мужчина трогал школьницу за колено. После произошедшего ее мать обратилась в полицию.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Другие детали случившегося выясняются.