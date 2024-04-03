СК: в Москве перекрыли канал незаконной миграции

В Москве перекрыли канал незаконной миграции, сообщили в столичном главке СК России.

«Расследуется уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России», — говорится в релизе.

Отмечается, что, используя связи с чиновниками, участники группы поставили на поток незаконную выдачу миграционных карт.

В России захотели ограничить найм на работу мигрантов после теракта в «Крокусе»

В Следственном комитете Москвы заявили, что следователи завершили расследование фиктивной постановки мигрантов на учёт.