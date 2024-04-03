Названа причина обыска в офисе Leonardo

Разработчик системы бронирования Leonardo жаловался на хакеров с Украины, которые атаковали IT-инфраструктуру системы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Компания уведомила правоохранительные органы об инцидентах в сфере информационной безопасности, идет расследование», — сообщил источник агентства.

До этого силовики пришли с обысками к разработчику системы бронирования Leonardo.

В сентябре 2023 года в российской системе бронирования Leonardo произошел глобальный сбой. Из-за этого пассажиры не могли регистрироваться на рейсы и пользоваться сервисами покупки авиабилетов. Причиной неполадки стала DDOS-атака. Она произошла, несмотря на то, что Leonardo имеет повышенный уровень информационной защиты. Подробности – в материале «Газеты.Ru».