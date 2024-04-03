СМИ: У компании-разработчика системы бронирования «Леонардо» проходят обыски

В среду, 3 апреля, в компании «Сирена-Трэвэл», которая входит в состав госкорпорации «Ростех», проходят обыски. Обыски у разработчика системы бронирования «Леонардо» связаны с атаками украинской хакерской группировки на IT-инфраструктуру самой системы. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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— Действия связаны с масштабными атаками украинской хакерской группировки на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года. Компания уведомила правоохранительные органы об инцидентах в сфере информационной безопасности, идет расследование, — сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе сотрудники силовых структур устроили обыск в офисе криптобиржи Beribit, находящемся в «Москве-Сити». Люди в полной экипировке выламывали дверь на 52-м этаже башни «Федерация». Как предположил Telegram-канал Shot, такая операция может быть связана с расследованием финансирования из-за рубежа боевиков, устроивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». На момент обыска сайт Beribit не работал.