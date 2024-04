Информация газет The Washington Post и The New York Times о том, что США якобы предупреждали Россию о риске теракта в «Крокус Сити Холле», не соответствуют действительности, сообщил источник в российском компетентном ведомстве. Собеседник РИА Новости подчеркнул, что Вашингтон действительно предупреждал Москву о террористической угрозе, но это была общая информация. RT на русском

«Как уже сообщалось ранее, США действительно информировали РФ о террористической угрозе. Однако данная информация носила общий характер и содержала лишь предупреждения о возможности совершения теракта в местах массового скопления граждан», - добавил источник. ТАСС

На прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что у спецслужб США была конкретная информация о теракте в «Крокус Сити Холле», но скрыли часть данных. По данным издания, американцы не стали делиться сведениями из боязни раскрыть свои источники. Российская газета