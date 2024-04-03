В Петербурге 19-летнему юноше пять раз выстрелили в спину возле метро

В Санкт-Петербурге неизвестные напали на юношу возле станции метро «Площадь Мужества» и выстрелили ему пять раз в спину из травматического оружия. Об этом стало известно 78.ru.

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По данным телеканала, горожанин шел по двору. Внезапно из подъезда вышли двое молодых людей. Один из них стал размахивать травматическим пистолетом и попытался заставить юношу встать к стене, хватал за куртку.

Парень стал вырываться, тогда один из хулиганов выстрелил в воздух. В этот момент молодому человеку удалось высвободиться из рук обидчиков и позвать на помощь. Однако незнакомцы продолжили его преследовать и дважды попали ему в спину.

Спустя некоторое время пострадавший обратился в травмпункт. У него на лопатке и ребре появились большие раны. Ему оказали помощь и отпустили домой. Полицейские начали искать его обидчиков, предварительно, те могли пойти на преступление под воздействием наркотических средств.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Реутове через дверной глазок выстрелили в уроженца Дагестана.