Тело директора Domino Pizza нашли в подсобке пиццерии в Москве

В Москве директора одной из пиццерий нашли мертвым в подсобке заведения, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, у него обнаружили гематому на голове.

По информации SHOT, днем 2 апреля повар пиццерии спустился в подсобку и увидел 23-летнего директора без признаков жизни. Повар вызвал экстренные службы, врачи констатировали смерть директора.

SHOT утверждает, что в мусорном ведре рядом с телом нашли зип-пакет с неизвестным веществом светлого цвета. Содержимое пакета отправили на экспертизу.

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По предварительной версии, причиной смерти директора пиццерии стала передозировка.

Ранее в Москве нашли мертвым постояльца хостела. На теле мужчины 1971 года рождения обнаружили признаки насильственной смерти. По делу об убийстве задержали его 36-летнего знакомого. По версии следователей, он был пьян и избил мужчину до смерти.