Бойцы СОБР пришли в здание Научно-исследовательского центра автоматизированных систем конструирования (НИЦ АСК) на Ленинградском проспекте в Москве. Видео публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видны силовики у здания.

В мэрии российского города прошли обыски

В НИЦ АСК проводятся обыски. Предприятие является IT-компанией, предоставляющей услуги по компьютерному обеспечению предприятиям машиностроения.