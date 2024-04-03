Пришедшие с обысками в российскую IT-компанию бойцы СОБР попали на видео
Бойцы СОБР пришли в здание Научно-исследовательского центра автоматизированных систем конструирования (НИЦ АСК) на Ленинградском проспекте в Москве. Видео публикует Telegram-канал SHOT.
На кадрах видны силовики у здания.
В мэрии российского города прошли обыски
В НИЦ АСК проводятся обыски. Предприятие является IT-компанией, предоставляющей услуги по компьютерному обеспечению предприятиям машиностроения.
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