Защита Исломова заявила, что он «не знал» о подготовке теракта

Обвиняемый в соучастии в теракте в «Крокус Сити Холле» Исроил Исломов якобы не знал о подготовке нападения, заявила его адвокат Залина Есенова.

Исломов заявляет, что не признает свою вину, он утверждает, что не знал о подготовке исполнителями теракта этой атаки, сказала Есенова ТАСС.

От других комментариев она отказалась.

Напомним, Исроил Исломов подавал апелляцию на решение суда о заключении его под стражу. Другой обвиняемый Аминчон Исломов также подал апелляцию на свой арест, то же самое сделал Диловар Исломов.