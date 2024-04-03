Появились кадры реакции домашних питомцев на землетрясение на Тайване

В Сети появились видеоролики, на которых домашние питомцы предчувствуют начало землетрясения на Тайване.

Соответствующими публикациями в среду, 3 апреля, делятся владельцы животных в своих социальных сетях.

На первом видео за мгновение до начала толчков пес ведет себя беспокойно, спрыгивает с мебели и убегает в соседнюю комнату. Позднее начинается землетрясение, и владельцы собаки прячутся под стол.

На втором ролике кот после начала сейсмической активности пытается спрятаться под столом. При этом на фоне слышен грохот мебели.

Несколькими записями поделился Telegram-канал РЕН ТВ.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в 02:58 по московскому времени около восточного побережья Тайваня. Глубина залегания эпицентра пока не определена, только отмечается, что он находился «на очень мелкой» глубине под водой. Последний раз сильное землетрясение было на Тайване в 1999 году.

Магнитуда самого мощного землетрясения составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудой 6,6 и 6,3. Число погибших в результате стихийного бедствия увеличилось до семи человек. Количество пострадавших возросло до 736 человек