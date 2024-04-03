Арест пособника напавших на «Крокус» террористов признали законным

Мосгорсуд признал законным арест 64-летнего Исроила Исломова, обвиняемого в пособничестве террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл». Об этом Ленте.ру сообщили в пресс-службе суда.

© Lenta.ru

Тем самым отклонена апелляционная жалоба арестованного на постановление Басманного суда, заключившего его под стражу. Исломов в ходе слушаний заявил суду, что не знал о подготовке теракта, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката.

Помимо него арест обжаловали его сыновья Аминчон и Диловар, также проходящие как пособники преступления, и Алишер Касимов, который сдал квартиру одному из исполнителей теракта — Шамсутдину Фаридуни (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

По версии следствия, Исломовы оказывали помощь террористам со связью и логистикой. Диловар Исломов продал автомобиль Renault, на котором передвигались преступники после нападения. Машиной он владел 2,5 года.