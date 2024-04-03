В еще одной столичной школе обрушился потолок

Потолок обрушился в школе в столичном районе Орехово-Борисово Южное. Об этом стало известно в среду, 3 апреля.

По информации Telegram-канала «112», инцидент произошел в коридоре. Предварительно, никто не пострадал.

Дети пострадали из-за ЧП в московской школе

Похожий случай произошел в среду, 3 апреля, в школе на севере столицы. Во время урока педагог открыла окно на проветривание, после чего потолок начал сыпаться. Прокуратура и СК проводят проверки по данному факту.