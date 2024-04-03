Трое подростков задержаны в Уфе за попытку диверсии

В Уфе задержаны трое подростков, пытавшихся совершить диверсию за денежное вознаграждение.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.

«В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий установлено, что трое уфимцев, поддерживающие дружеские связи, с целью получения материальной выгоды вступили в переписку в социальной сети Telegram с лицами, от которых поступили инструкции по совершению поджога объекта связи и обязательные условия, при выполнении которых обещано денежное вознаграждение», — заявили в ведомстве.

В конце февраля был заключён под стражу подросток, обвиняемый в диверсии на железной дороге под Орлом.

По данным суда, обвиняемый совершил поджог железнодорожной транспортной инфраструктуры на перегоне «Орёл — Стальной Конь».