Mash: ВСУ атаковали один из крупнейших агрокомплексов в России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили 4 взрывчатых устройства на один из крупнейших агрокомплексов в России. Во время прилета на «Агро-Белогорье» в Белгородской области пострадал 41-летний сотрудник. Об этом сообщает Mash.

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«ВСУ атаковали один из крупнейших агрокомплексов России — „Агро-Белогорье“ в Белгородской области. <…> Cбросили 4 взрывных устройства», — сообщают авторы telegram-канала.

Известно об одном пострадавшем. Им оказался 41-летний сотрудник предприятия.