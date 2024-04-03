Полицейские задержали вандалов, испортивших вагоны поезда «Москва-2024»

Сотрудники полиции задержали троих молодых людей, испортивших вагоны поезда «Москва-2024» на Замоскворецкой линии метро. Об этом в среду, 3 апреля, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в ходе мониторинга соцсетей стражи порядка заметили призывы портить новые вагоны поезда «Москва-2024», курсирующие по Замоскворецкой линии. 11 марта в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные разрисовали сиденья и стены поезда, а также залили их клеем.

Инцидент попал на видео.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Троих подозреваемых задержали и допросили. На время следствия их отпустили под обязательство о явке.

В конце марта на станции метро «Киевская» пассажир не успел зайти в уходящий поезд и разбил стекло вагона. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».