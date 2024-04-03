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Москвича приговорили к 12 годам колонии строгого режима за растление шестилетней девочки

В столице вынесен приговор мужчине, признанному виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

Москвичу вынесли приговор за растление шестилетней девочки
© РИА Новости
«Следствием и судом установлено, что в марте 2021 года 46-летний москвич, находясь в квартире в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области, совершал иные действия сексуального характера в отношении шестилетней девочки», – сказала собеседница агентства.

По ее словам, московские следователи проделали большую работу, собрав достаточно улик. Доказательства полностью изобличают фигуранта в содеянном. Мужчина полностью признал вину.

Суд признал фигуранта виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Происшествия
Юлия Иванова
Следственный комитет
Ивановская Область