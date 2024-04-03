Москвичу вынесли приговор за растление шестилетней девочки

В столице вынесен приговор мужчине, признанному виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

«Следствием и судом установлено, что в марте 2021 года 46-летний москвич, находясь в квартире в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области, совершал иные действия сексуального характера в отношении шестилетней девочки», – сказала собеседница агентства.

По ее словам, московские следователи проделали большую работу, собрав достаточно улик. Доказательства полностью изобличают фигуранта в содеянном. Мужчина полностью признал вину.

Суд признал фигуранта виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.