Москвичам напомнили о ежегодном параде трамваев 6 апреля

Традиционный парад трамваев пройдет в Москве в субботу, 6 апреля. Об этом напомнил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— Обычно парады исторического транспорта собирают десятки тысяч москвичей, поэтому ждем большое число людей и на этом празднике, — отметил заммэра.

Парад стартует в 11:00 на Лесной улице. К месту начала мероприятия колонна ретровагонов поедет от трамвайного депо имени И.В. Русакова. Она пройдет через станции «Сокольники», «Красносельская», «Комсомольская», «Проспект Мира», а также возле театра «Уголок дедушки Дурова».

Кроме того, на площади Тверская Застава в 11:15 откроется экспозиция исторических вагонов. После парада на площади пройдет концерт в честь 125-летия московского трамвая, передает официальный сайт мэра Москвы.

В весеннем параде примут участие 12 исторических вагонов. Гости увидят экспонаты из уникальной коллекции: от дореволюционного трамвая типа «Ф» до единственных в своем роде ЛМ-2000 и КТ3R.

В ночь с 3 на 4 апреля в столице состоялась генеральная репетиция парада трамваев. Она проходила на Лесной улице.