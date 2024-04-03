В Оренбургской области из-за паводка эвакуировали более 380 человек

Более 380 человек эвакуировали в Оренбургской области из-за весеннего паводка. В регионе подтопило 47 жилых домов и 305 приусадебных участков, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В Оренбуржье подтоплено 47 жилых домов и 305 приусадебных участков. Всего эвакуировано 383 человека, из них 45 детей", - сообщили в управлении.

В Акбулакском районе, где ввели режим чрезвычайной ситуации, эвакуировали 297 человек, из них 19 детей. При этом 270 человек смогли покинуть дома самостоятельно, остальные 27 при помощи подразделений МЧС России. Жители размещены у родственников и в пунктах временного размещения.

Для защиты населенного пункта от паводка в поселке Акбулак возвели насыпную дамбу. Проводится мониторинг паводковой обстановки вдоль русла реки Илек с привлечением беспилотной авиационной системы Волжского спасательного центра МЧС России.

Ранее режим ЧС также был введен в оренбургском селе Краснохолм. По информации мэрии Оренбурга, уровень воды в реке Черная сильно поднялся, в результате чего оказались затоплены улицы, дома и придомовые территории, нарушены условия жизнедеятельности людей.