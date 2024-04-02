«Конкорд» и Ту-144: почему после них не было «пассажирского сверхзвука»

Американская компания Boom Technology начала испытания самолета XB-1, который иногда называют новым поколением сверхзвуковых пассажирских самолетов. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о перспективе появления «пассажирского сверхзвука» авиационного эксперта, исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева.

Для инвесторов

— Начнем с того, что сейчас речь идет о первом полете не пассажирского самолета, а так называемого самолета-демонстратора. Такие аппараты нужны, чтобы проверить целый ряд инноваций. Летательный аппарат XB-1 Baby Boom использует отчасти агрегатную базу других летательных аппаратов, но на нем используются и новые решения, работоспособность которых и предстоит проверить. Это нормальная практика.

В итоге то, что взлетело в небо 22 марта 2024 года, пока не имеет почти ничего общего с будущим серийным самолетом. Но то, что демонстратор взлетел, — это уже большой шаг. К тому же не надо забывать, что новый сверхзвуковой самолет разрабатывается частной компанией. И ей периодически нужно показывать инвесторам результат своей работы.

Перспективы есть

— В ближайшие три года сверхзвуковой пассажирский самолет, конечно, не появится. Но если смотреть на горизонт семь лет, то такая вероятность существует.

Очевидно, что при разработке нового и не имеющего аналогов летательного аппарата его создатели столкнутся с рядом ранее не встречавшихся технологических проблем. Это может повлиять на сроки создания летательного аппарата.

Кроме того, сегодня достаточно строгие требования к летательным аппаратам с точки зрения безопасности, с точки зрения экологии. И выпустить на рынок продукт, который не удовлетворяет сертификационным требованиям, не получится. И не получится скорректировать сертификационные требования в сторону упрощения именно для сверхзвуковых пассажирских самолетов.

Однако сложность задач не означает, что их невозможно решить. Поэтому в США, да и у нас тоже, делаются достаточно серьезные шаги по созданию пока еще сверхзвуковых прототипов. Но с прицелом на коммерческие продукты.

Дело в цене билета

— Но нужен ли вообще «пассажирский сверхзвук»? Понятно, что каких-то драматических проблем с точки зрения безопасности того же «Конкорда» не было. Да, воздушное судно потерпело катастрофу. Но результаты расследования позволили вскрыть причину, и были предприняты довольно серьезные меры, чтобы «Конкорд» стал безопаснее. И он мог бы летать и дальше. Но возникли другие проблемы. Экологические и экономические.

Основной вызов — это уровень шума, который возникает, когда самолет преодолевает скорость звука. Переход через звуковой барьер неизбежно сопровождается довольно серьезным шумовым ударом. Минимизировать его удается за счет подбора формы, в первую очередь носовой части воздушного судна. Такая удлиненная игла вместо привычного закругленного носа.

Следующая проблема — это уровень выброса вредных веществ, ведь переход на сверхзвуковую скорость требует огромного расхода топлива.

И в связи со всем этим возникает проблема экономики проекта, стоимости билета. Некоторые исследования говорят, что если цена билета на сверхзвуковой самолет будет в 2 или 2,5 раза выше, чем на обычный, то есть вероятность, что в сегменте деловой авиации такое воздушное судно будет востребовано. Однако если «сверхзвуковой» билет будет сильно дороже, чем обычный, то проект может провалиться.

И тут, кстати, можно отметить, что сделать экономичный и экологичный сверхзвуковой самолет с большим просторным салоном, к сожалению, невозможно. Можно сделать небольшой сверхзвуковой самолет с узким салоном. Но продать билет человеку, который привык летать с высоким уровнем комфорта на бизнес-джете, на самолет с неудобными креслами — это так себе затея.

Россия работает

— Но повторю еще раз — пассажирский сверхзвуковой самолет второго поколения имеет все шансы появиться. И это будет аппарат, сделанный на совершенно новом техническом уровне по сравнению с тем же «Конкордом».

И, кстати, наша страна тоже занимается этим вопросом. У нас идет формирование научно-технического задела. У нас создан НЦМУ (научный центр мирового уровня) «Сверхзвук». Это консорциум, в который входят несколько научно-исследовательских и образовательных учебных заведений. И этот НСМУ рассчитывает создать свой самолет-демонстратор.