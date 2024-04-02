Четыре мумифицированных тела нашли в доме на северо-востоке столицы

В течение нескольких дней в жилом доме на северо-востоке столицы нашли четыре мумифицированных тела. Об этом стало известно во вторник, 2 апреля.

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По информации «Московского комсомольца», странные находки произошли в Северном Медведкове. 30 марта в одной из квартир нашли 66-летнюю женщину и 34-летнего мужчину. Пенсионерка умерла от продолжительной болезни, а ее сын свел счеты с жизнью.

В понедельник, 1 апреля, в соседнем подъезде нашли тела 87-летнего пенсионера и его 54-летней дочери. Умершие лежали в своей квартире около 60 дней. Соседи почувствовали неприятный запах, однако сообщили об этом в полицию не сразу.

Похожий случай произошел на Кудринской площади. В квартире нашли мумифицированное тело 70-летней дочери авиаконструктора Кирилла Курьянского.