В Подмосковье затопило парк львов

В Клинском районе Подмосковья река Нудоль затопила парк львов «Земля прайда». Животных своевременно эвакуировали, пишет РЕН ТВ.

В пресс-службе парка пояснили, что с наступлением весны река вышла из берегов.

«Все животные живы, здоровы, наблюдаем за ними, контролируем их состояние, руку держим на пульсе», — отметил директор парка Виктор Агафонов.

По его словам, сотрудники парка намереваются провести ближайшие две ночи вместе с животными. Они будут дежурить у вольеров и контролировать состояние питомцев.

Агафонов выразил надежду, что специалисты соответствующих служб смогут остановить воду.

Напомним, что «Земля прайда» находится на северо-западе Московской области. Парк изначально был задуман как реабилитационный центр со свободным выгулом. В настоящее время в нем живут львы, тигры, леопарды, верблюды, козы и другие животные.

Ранее сообщалось, что посетителей и сотрудников Ленинградского зоопарка эвакуировали из-за угрозы минирования.