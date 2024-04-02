В Стамбуле в результате пожара погибли 29 человек

Число погибших в результате пожара в 16-этажном здании в стамбульском деловом центре Гайреттепе возросло до 29. Как сообщило управление губернатора Стамбула, еще один человек остается в тяжелом состоянии в больнице.

Ранее сообщалось о 16 погибших.

Власти пока не подтверждают, что перед пожаром были слышны взрывы, о которых сообщали некоторые очевидцы. Большинство жертв - рабочие, которые вели строительные работы в подвальном помещении, где расположен ночной клуб и где начался пожар.

"По предварительным данным, пожар возник из-за ремонтных работ в развлекательном центре "Маскарад", который работает на нижнем этаже здания. После получения уведомления о пожаре на место происшествия было направлено большое количество пожарных и медиков. Пожар был потушен. В результате погибли 29 человек. Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии и продолжает лечение", - сообщили власти.

Специалисты и следователи продолжают работу на месте пожара. Как ранее заявил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч, генпрокуратура начала расследование. На данный момент задержаны пять человек, которые могут быть причастны к произошедшему и нести ответственность за инцидент.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу в свою очередь не исключил, что ремонтные работы могли быть не согласованы с муниципальными властями должным образом и не были соблюдены требующиеся меры безопасности.