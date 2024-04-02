Судимый петербуржец попытался заманить в подъезд двоих маленьких детей

Петербуржец пытался заманить детей к себе домой. Об этом сообщает паблик "Юго-Запад Спб".

На кадрах с места инцидента заметно, как мужчина направляется с двумя маленькими детьми к подъезду и предлагает зайти с ним. Россиянин обещает им сладости, но дети говорят ему, что подождут рядом с дверью и высказывают опасения о намерениях мужчины. Они также добавляют, что мать запрещает им куда-то идти с незнакомыми людьми.

Как сообщает "АиФ", мужчину поймали. Известно, что 48-летний петербуржец предложил двум пятиклассницам пойти с ним в подъезд.

Ранее он уже привлекался к ответственности за подобные преступления. О деталях не сообщается. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, в рамках которого мужчина может получить пожизненное заключение.