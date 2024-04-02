Пол провалился под посетительницей магазина одежды в Китае

В Китае под посетительницей магазина одежды провалился пол. Кадры происшествия, которое случилось в провинции Цзянсу на юге страны, опубликовало издание South China Morning Post (SCMP).

По информации СМИ, на первом этаже торгового центра шли строительные работы. В ходе них рабочие, предположительно, повредили несущую конструкцию. Это привело к обрушению части второго этажа, где в тот момент стояла покупательница. Она упала и получила несколько переломов. Также пострадал один из строителей — на его ноги обвалились обломки перекрытия. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Представитель торгового центра отметил, что руководство устраняет последствия обрушения, а также оказывает необходимую помощь пострадавшим и правоохранителям. Власти проводят расследование причин происшествия. Проверяющих интересует, не является ли инцидент последствием нарушений, совершенных при проектировании и строительстве здания.